عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: ناجورنو كاراباخ أرض أذربيجانية.. ولن يُقبل فرض أي وضع آخر

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن ناجورنو كاراباخ أرض أذربيجانية، ولن يُقبل فرض أي وضع آخر.

جاء ذلك في وقت تشتعل الأوضاع في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه من قبل أذربيجان وأرمينيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم، بدء إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطابع المحلي في كاراباخ "من أجل استعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان".

وشددت باكو على أن السكان المدنيين والمنشآت المدنية لم تكن أهدافا لها.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، تدمير محطة رادار P-18 التابعة للقوات المسلحة الأرمينية في كاراباخ.

وجاء في الدفاع الأذربيجانية: "في 19 سبتمبر، دمرت نيران قواتنا الموجهة بشكل جيد محطة الرادار P-18 التابعة لوحدات القوات المسلحة الأرمينية"، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

أذربيجان تعلن عن أول خسائر الجيش الأرميني في كاراباخ

بإطلاق نار كثيف.. أرمينيا تعلن استهداف عاصمة إقليم كاراباغ في أذربيجان

ناجورنو كاراباخ رجب طيب أردوغان الرئيس التركي أرمينيا اذربيجان وزارة الدفاع الأذربيجانية روسيا القوات المسلحة الأرمينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

لاعب بالزمالك ومدير تصوير وفنانتان| من هم أبناء الراحل أشرف مصيلحي؟.. ومفاجأة بشأن زوجته

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

موضوعات متعلقة

مدير مركز الأهرام للدراسات: قوى إقليمية ودولية تتدخل في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا

أذربيجان تعلن عن أول خسائر الجيش الأرميني في كاراباخ

بإطلاق نار كثيف.. أرمينيا تعلن استهداف عاصمة إقليم كاراباغ في أذربيجان

أرمينيا تكشف عن قرب اتفاق سلام مع أذربيجان

أذربيجان تعترض طائرة بدون طيار أرمينية في المنطقة الحدودية

ترشيحاتنا

إخلاء مبنى شرطة الكونجرس الأمريكي بسبب سيارة مريبة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

طرد باهر المحمدي في مباراة الأهلي والمصري

رئيس شعبة الدخان يقدم مقترحات لحل أزمة السجائر.. فيديو

وزيرة الخارجية الكندية: مصر أحد المقاصد الرئيسية للسياحة | فيديو

السبت والأحد.. أحمد موسى يقدم حلقات خاصة من شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

اللاعيبة بتشرب شيشة| من قصد مدرب الزمالك بتصريحه المثير.. وهل سيخضع للعقاب؟

تعرف على فوائد زيت الفلفل الحار للشعر

فيديو

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ