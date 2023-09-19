أردوغان: ناجورنو كاراباخ أرض أذربيجانية.. ولن يُقبل فرض أي وضع آخر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن ناجورنو كاراباخ أرض أذربيجانية، ولن يُقبل فرض أي وضع آخر.

جاء ذلك في وقت تشتعل الأوضاع في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه من قبل أذربيجان وأرمينيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم، بدء إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطابع المحلي في كاراباخ "من أجل استعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان".

وشددت باكو على أن السكان المدنيين والمنشآت المدنية لم تكن أهدافا لها.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، تدمير محطة رادار P-18 التابعة للقوات المسلحة الأرمينية في كاراباخ.

وجاء في الدفاع الأذربيجانية: "في 19 سبتمبر، دمرت نيران قواتنا الموجهة بشكل جيد محطة الرادار P-18 التابعة لوحدات القوات المسلحة الأرمينية"، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".