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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في استشهاد فلسطيني برصاص جنوده على حدود غزة

الشهيد الشاب يوسف
الشهيد الشاب يوسف سالم يوسف رضوان

قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيقا في التقرير حول استشهاد الشاب يوسف سالم يوسف رضوان (25 عاما) من بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء إصابته برصاصة في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال شرق المدينة، إضافة إلى إصابة 11 مواطنا بجروح مختلفة، من بينها واحدة خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

 

وبحسب القانة العبرية، فإن جيش الاحتلال يحقق فيما إذا كان الضحية قد توفي نتيجة طلق ناري أو عبوة ناسفة ألقاها المتظاهرين.

 

وأفادت وسائل فلسطينية باستشهاد شاب وإصابة 11 آخرين بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، مساء اليوم الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

 

وأفادت مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بوصول جريحين أصيبا برصاص قوات الاحتلال على مقربة من موقع "ملكة" العسكري شرق المدينة، إضافة إلى إصابة آخرين بقنابل الغاز السام المسيل للدموع وبحالات اختناق.

 

كما أصيب فلسطيني برصاصة شرق منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة، إضافة إلى إصابة آخرين شرق خان يونس، ورفح.

 

وتظاهر المئات من الفلسطينيين على مقربة من المناطق الحدودية شرق مدينة غزة، ومدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، وشرق مخيم البريج وسط القطاع وجباليا شماله، احتجاجا على الممارسات القمعية الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال والاعتداءات بحق المقدسيين في المسجد الأقصى المبارك.

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