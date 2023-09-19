الأهلي يقسو على المصري برباعية نظيفة في الدوري الممتاز

فاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

افتتح المغربي رضا سليم الأهداف بتسديدة صاروخية على مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة 44.

وأضاف بيرسى تاو الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد هاني داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لتسكن الشباك.

وأرسل إمام عاشور تمريرة سحرية تصل لـ بيرسى تاو الذى توغل من الناحية اليمنى وسددها بإتقان لتسكن شباك المصري في الدقيقة 74.

وعزز الأهلي من الاهداف وسجل الرابع بتسديدة كريم فؤاد بكرة قوية تسقط من يد محمود جاد حارس المرمي وتمر من تحت قدمه.

وبدأ الفريقان المباراة متراجعين دفاعياً ولم يشكل أى فريق منهما خطورة على مرمى الفريق الآخر.

وأرسل معلول عرضية داخل منطقة الجزاء سددها حسين السيد برأسه بالخطأ ولكن محمود جاد تعامل مع الكرة في الدقيقة 10.

وأهدر موديست مهاجم الأهلي فرصة هدف محقق أمام المصري في الدقيقة 25 داخل منطقة الجزاء.

وتعرض باهر المحمدى مدافع المصري للطرد في مباراة الأهلي بعد عرقلة متعمدة لـ إمام عاشور في الدقيقة 52.

تشكيل الأهلي ضد المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

في خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - إمام عاشور - رضا سليم - بيرسي تاو

في خط الهجوم: أنتوني موديست

تشكيل المصري ضد الأهلي

في حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: كريم العراقي - سمير فكري - باهر المحمدي - محمد دبش

في خط الوسط: محمد الشامي - حسين السيد - أمادو باه - محمود حمادة

في خط الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي