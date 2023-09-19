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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمعية الصحفيين الإماراتية: لقاء السيسي وبن زايد رقم 47 خلال 10 سنوات

السيسي ومحمد بن زايد
السيسي ومحمد بن زايد

أثنى محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، على العلاقات المصرية الإماراتية، وما تشهده تلك العلاقات من قوة ومتانة واضحة، مثمنا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات. 

 

رئيس الصحفيين الإماراتيين يتحدث عن لقاء السيسي وبن زايد 

وأضاف "الحمادي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين مصر والإمارات قوية للغاية، فضلا عن أنها بين كلا الرئيسين أيضا قوية إذ أن اللقاء بين كلا من الرئيس السيسي ونظيره الشيخ محمد بن زايد يعد هو رقم 47 خلال 10 سنوات، وهو رقم ضخم جدا في الزيارات بين الطرفين. 

 

وتابع رئيس الصحفيين الإماراتيين، أن العلاقات بين مصر والإمارات مبنية على الوضوح والشفافية والمصالح المشتركة، فضلا عن أنها علاقات حقيقية وراسخة ومستمرة، وكلا الطرفين يرغبان في استمرار التعاون المشترك بينهما. 

السيسي العلاقات المصرية الإماراتية عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد خليل

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