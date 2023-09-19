إنجازات على أرض الواقع.. حزب السادات الديمقراطي: السيسي صادق وصاحب مشروع

كشف عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، تفاصيل دعم الحزب لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عفت السادات في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نرى حجم الإخلاص في العمل لرفع شأن الوطن في عهد الرئيس السيسي".

وأضاف عفت السادات:" الرئيس السيسي صادق وصاحب مشروع وحلم لمصلحة الوطن ونرى يوميا إنجازات على أرض الواقع في كافة القطاعات".

وأكمل عفت السادات :" نشهد حجم تطور غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي في سنوات قليلة ".

ولفت عفت السادات:" من الضروري استمرار صاحب مشروع الدولة المصرية وهو الرئيس السيسي كي تستمر حالة التنمية والاستقرار والرخاء".