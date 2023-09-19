صفحة الأهلي: إمام عاشور ملك التمريرات الحاسمة

احتفل النادي الأهلي بتألق إمام عاشور مع الأهلي اليوم في أولي مباريات الدورى الممتاز أمام المصري البورسعيدي.



ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة لـ إمام عاشور، وعلقت: ملك التمريرات الحاسمة.



حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي المصري البورسعيدي بأربعة أهداف نظيفة فى اللقاء الذي أقيم مساء اليوم علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .



سجل رباعية الأهلي، رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88 ، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.