الآلاف يواجهون نفس المصير.. وفاة المئات في السودان بسبب الحصبة وسوء التغذية

توفي نحو 1200 من صغار السن جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين في السودان منذ مايو، فيما يواجه عشرات الآلاف الآخرين الآخرين نفس المصير بحلول نهاية السنة على ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إذا لم تتغير الظروف الحالية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال آلن مينا مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: «أكثر من 1200 شخص دون سن الخامسة توفوا في تسعة مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر»، وأضاف: «يعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد».

ويشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) نزاعا عنيفا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ومنذ اندلاع المعارك، توفي نحو 7500 شخص ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد.