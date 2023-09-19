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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنفانتينو يجدد دعم كرة القدم لاقتصاديات البلدان النامية

صدى البلد

جدد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم و أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية   تعهدهما بتسخير النداء العالمي لكرة القدم من أجل الإندماج الاقتصادي في البلدان النامية.
والتقى  إنفانتينو والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية  في نيويورك لمراجعة التقدم المحرز في تعاونهما للاستفادة من تأثير كرة القدم وقوتها ونفوذها وذلك لتعزيز اقتصاديات أقل البلدان نمواً، مع التركيز بشكل خاص على دول القطن الأربعة بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وكوت ديفوار
وقعت كلا المنظمتين مذكرة تفاهم في سبتمبر الماضي لخلق فرص خلال سلسلة قيمة ملابس كرة القدم لدول القطن الأربعة. وبعد مرور ما يقرب من عام على توقيع مذكرة التفاهم، اجتمع قادة المنظمتين لمناقشة التقدم المحرز وسبل تعزيزه وفرص التمكين الاقتصادي للمرأة.
خلال الاجتماع، استكشف المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أوكونجو إيويالا  ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم  جياني إنفانتينو  أيضًا إمكانية التكامل بين برنامج الفيفا للمدارس، وهو مبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم بالشراكة مع اليونسكو والتي تهدف إلى المساهمة في التعليم والتنمية وتمكين ما يقرب من 700 مليون طفل في جميع أنحاء العالم.
وتبادل أوكونجو إيويالا وجياني إنفانتينو تحديثات حول الاجتماع والتقدم المحرز على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة لمزيد من التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.

جياني انفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم أوكونجو إيويالا لمنظمة التجارة العالمية النداء العالمي لكرة القدم

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