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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 20 سبتمبر: فرصة عمل في الخارج

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو) ويمتلك هؤلاء الأشخاص بالحكمة والذكاء القدرة على انجاز مهام متعددة فى وقت واحد 

ونستعرض توقعات برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 20 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء وحظك اليوم  الأربعاء 20  سبتمبر 2023



على الرغم من مشاكل الحب البسيطة، ستكون العلاقة سليمة اليوم و إظهار الاحترافية في مكان العمل وستكون كل من الصحة والثروة إيجابية اليوم.


توقعات برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

 

نظرًا لأن نجوم الرومانسية أصبحوا أقوى اليوم، فكر في التقدم لخطبة شخص كنت معجبًا به لفترة طويلة. لا تخذل الشريك وتأكد من أنك تشعر بالمودة في العلاقة. من الممكن أن يكون هناك احتكاك طفيف اليوم حول بعض القضايا التي تحتاج إلى حل قبل نهاية اليوم
سوف يوافق والديك على العلاقة وخطط لعشاء رومانسي أو هدية مفاجئة من شأنها أن تجعل العلاقة أقوى.

‏توقعات برج الجوزاء صحيا

اعتني بصحتك اليوم وقد يشتكي بعض مواليد الجوزاء الصغار من السعال والتهاب الحلق في الصباح بينما يمكن للإناث أن تتوقع صداعًا شديدًا في المساء. 

الأرق وآلام المفاصل والمشاكل المتعلقة بالرؤية ستزعجك اليوم  واعتني بالنظام الغذائي وتجنب الكحول والتبغ لأسباب وجيهة.


توقعات برج الجوزاء مهنيا

سوف يكون أدائك أفضل في مكان العمل. على الرغم من صراعات الأنا وسياسات العمل، ستكون قادرًا على إظهار إمكاناتك وكن مبتكرًا في اجتماعات الفريق وستتم الموافقة على مفاهيمك من قبل الإدارة ومن الممكن أن تكون هناك معارضة بسيطة لبعض المفاهيم ولكنك ستتغلب عليها. 

من الجيد لرجال الأعمال التعامل مع جميع القضايا القانونية بمسؤولية وسينتقل بعض مواليد برج الجوزاء إلى الخارج لأسباب وظيفية.


توقعات برج الجوزاء في الفترة المقبلة

تجنب الحجج التي قد تؤدي إلى المشاجرة في حياتك العاطفية. خصص المزيد من الوقت لعرض كفاءتك المهنية في مكان العمل وعلى الرغم من النجاح المالي، ابتعد عن الإسراف في الإنفاق وتحتاج أيضًا إلى إبقاء صحتك تحت المراقبة.

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