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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط.. مد فترة الالتماسات لنتائج جميع فرق دور سبتمبر ببنات عين شمس 

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


البحث العلمي تعلن عقد ندوة  بعنوان ”تحديات صناعة أعلاف الدواجن في مصر: المشكلة والحلول".. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية بالتعاون مع مراكز التنمية الإقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي ندوة  بعنوان ”تحديات صناعة أعلاف الدواجن في مصر: المشكلة والحلول" وذلك اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر بمركز بحوث تنمية إقليم الدلتا – طنطا.

 

حقوق القاهرة تعلن شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعي للعام الدراسي الجديد

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعي لعام 2023-2024.
 

ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عنه الآن، وعن وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، حيث يُواصل الطلاب تسجيل الرغبات حتى مساء.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 .. عبر هذا الرابط

يتابع طلاب الثانوية العامة حتى نهاية اليوم التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. 

 

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، نتيجة التنسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023، حيث كشفت من خلاله عن شروط القبول بأقسام الكلية للعام الجامعي الجديد.

 

مد فترة الالتماسات لنتائج جميع فرق دور سبتمبر ببنات عين شمس 
أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه تم مد فترة الالتماسات للنتائج  حتى يوم الأحد 24 سبتمبر لجميع فرق دور سبتمبر.

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