تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الغلق خلال ساعات ورسالة عاجلة من التعليم العالي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ساعات تفصلنا عن غلق موقع تسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، بالإضافة إلي طلاب الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2023 وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.

رسالة عاجلة لجميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتغلق عمليات تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات 2023، ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسالة عاجلة لجميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن على طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم سرعة الانتهاء من كتابتها وتسجيلها.

وأشار إلى أن على الطالب الراغب فى تعديل رغباته أن ينتهز الفرصة لإنه سوف يتم غلق موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2023 اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر فى تمام الساعة السابعة مساء.

موعد غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وكان موقع التنسيق الإلكتروني قد استقبل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 خلال الفترة من الأربعاء 30 أغسطس 2023 وحتى الجمعة 1 سبتمبر ، واستأنف موقع التنسيق الإلكتروني بدءا من يوم السبت وحتى يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، وذلك قبل إصدار قرار أمس بمد فترة تنسيق المرحلة الثالثة.

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لـ تنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

غلق تنسيق المرحله الثالثه 2023

صرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لـ تعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، إيذانًا بـ انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الذي يمنح الطلاب فرصة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد التي تناسب مجموعهم في الثانوية العامة وبحد أدنى 205 درجات، ومنذ ذلك الوقت وجميع الطلاب الذين انتهوا من كتابة رغباتهم يبحثون عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تسجيل رغباتهم الآن عبر هذا الرابط :

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.asp

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المقدرة في تسجيل تنسيق المرحلة الثالثه 2023 للشعبة الأدبية 50983 طالبا وطالبة بنسبة تصل إلي 50% لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ولذلك حرص «صدى البلد» على رصد تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50%.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

1- يتأكد الطالب من عدم معرفة أحد رقمه السرى.

2- يطلع على التعليمات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات على تنسيق المرحلة الثالثة.

3- تنسيق المرحلة الثالثة.. يبدأ في تسجيل رغباته ووضع بياناته المطلوبة بعد الدخول على موقع التنسيق من هـنـا عبر الضغط رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

4- يقوم الطالب بتسجيل الرغبة التي يريدها في مقدمة الرغبات المتاحة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

5- يلتزم الطالب بتسجيل 75 رغبة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني يوم السبت المقبل ويستمر حتى يوم 11 سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة، أن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2023 للثانوية العامة سيتم إعلانها كاملة لطلاب الدورين الأول والثاني فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من عمليات المراجعة.