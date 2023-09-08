عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 و رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 اصبح محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، حيث زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكل التفاصيل المتعلقة بيه.

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الذي يمنح الطلاب فرصة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد التي تناسب مجموعهم في الثانوية العامة وبحد أدنى 205 درجات، ومنذ ذلك الوقت وجميع الطلاب الذين انتهوا من كتابة رغباتهم يبحثون عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 هو أكثر شيء يبحث عنه الطلاب وأولياء أمورهم للحصول عليها لذلك تزايدت عمليات البحث عن لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لمعرفة تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

زاد معدلات البحث عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%، كما يبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في الوقت الراهن وعن الأماكن الشاغرة في الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخرى أمام الطلاب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المقدرة في تسجيل تنسيق المرحلة الثالثه 2023 للشعبة الأدبية 50983 طالب وطالبة بنسبة تصل إلي 50% لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ولذلك حرص «صدى البلد» على رصد تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50%.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات باستمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال فترة التنسيق القادمة، موجهًا الشكر لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، على جهودهم في تنسيق وقبول الطلاب الجُدد هذا العام، إضافة إلى قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني يوم السبت المقبل ويستمر حتى يوم 11 سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة، أن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2023 للثانوية العامة سيتم إعلانها كاملة لطلاب الدورين الأول والثاني فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من عمليات المراجعة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

1- تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التالي

2- اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

4- تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

مهاجم سوبر .. الأهلي يحسم صفقة فرنسية قريبا

ترشيحاتنا

بوركينا فاسو : توقيف 3 عسكريين بتهمة التآمر على أمن الدولة

بعد دبابات ليوبارد.. ليتوانيا تعلن إرسال ملايين الطلقات إلى أوكرانيا

إيقاف نجم ليفربول وتغريمه 100 ألف إسترليني

حيلة حكومة جنوب السودان لإجبار المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك

لأول مرة في مصر.. سوزوكي إسبريسو أوتوماتيك

يدعم اتصالات الأقمار الصناعية.. هواوي تطلق هاتف Mate X5 القابل للطي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعشاب الطبيعية.. طرق فعالة لعلاج ديدان البطن عند الأطفال

طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.. بأسهل الخطوات

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

فيديو

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ