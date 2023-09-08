نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 و رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس، أصبح أكثر الأشياء التي تشغل بال اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%.

كما يبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في الوقت الراهن وعن الأماكن الشاغرة في الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخرى أمام الطلاب.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس هو أكثر شيء يبحث عنه الطلاب وأولياء أمورهم للحصول عليها لذلك تزايدت عمليات البحث عن لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لمعرفة تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

1- تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التالي

2- اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

4- تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

موعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

من المقرر بدء وإتاحة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين من الدور الثاني بالثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلال ساعات.

وسوف تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح موقع التنسيق مره اخرى أمام طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيحة امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني هو المسيطر علي محركات البحث حتي يتمكن الطلاب من كتابة رغباتهم وتسجيلها الالتحاق بالجامعات والمعاهد عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني وموعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق

المرحلة الثالثة وعدد طلابها:

وتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:

الشعب العلمية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863.

الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

• علمًا بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.