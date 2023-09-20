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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عنه الآن، وعن وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، حيث يواصل الطلاب تسجيل الرغبات حتى مساء.

وانتهى تقديم رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مساء أمس الثلاثاء، 19-9-2023، لطلاب التعليم الفنى بنظام ( ثلاث- خمس) سنوات بحد أدنى 60%، حيث يواصل طلاب الدبلومات الفنية تقديم رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بعد قرار وزير التعليم العالى بمد فترة تقديم تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لـ4 أيام أخرى تنتهى اليوم، حيث كان من المقرر أن ينتهى استقبال الرغبات الخميس الماضى.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ويكون تنسيق طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويشار إلى أنه سيكون وفقًا للنسب المقررة والمقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب بالجامعات والمقدرة بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن يعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب، عقب غلق باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بيومين أو ثلاثة أيام علي حد أقصي.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا.

خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

  • تربية حلوان .
  • اقتصاد منزلي حلوان .
  • اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم .
  • اقتصاد منزلي العريش .
  • السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان .
  • السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية .
  • الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية .
  • آثار الأقصر.
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