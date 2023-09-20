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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق بخزان للوقود جنوبي روسيا

صدى البلد

أعلن حاكم إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا فينيامين كوندراتيف، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق في خزان لوقود الديزل بمنطقة آدلر التابعة لمدينة سوتشي، دون وقوع إصابات.


وقال كوندراتييف، عبر حسابه بموقع تلجرام: "اندلع حريق في خزان لوقود الديزل في منطقة أدلر التابعة لمدينة سوتشي في ساعات الصباح الباكر ومساحة الحريق تبلغ 96 مترا مربعا".

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وأضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات.. ولا تهديد بانتشار الحريق ويتم التحقيق في أسباب الحادث".

وفي وقت سابق، أبلغت خدمة الطوارئ الروسية أن سكان منطقة آدلر في سوتشي أبلغوا عن حريق في منطقة المطار ومستودع الوقود على شارع أفياتسيون

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