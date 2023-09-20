عمل الوادي الجديد تتابع التدريب المجاني للشباب على 3 مهن

تتابع مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب، بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة، وورش الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بمدينة موط، على مهن خراطة المعادن، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وإصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس.

وذلك ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل ويبحث عنها الشباب من أبناء المحافظات، من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التى تسمح لهم بالالتحاق بفرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير المديرية، أنه قام بعمل زيارة لورش التدريب المهنى لتفقد سير العملية التدربيية والتأكد من تنفيذ البرامج والأساليب المخصصة لكل مهنة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها للشباب، وكذلك للاستماع إلى آراء وتطلعات المتدربين، ومحاولة تحقيقها.

وذكر أن الدورات تضمنت التدريب على مهنة خراطة المعادن لـ 15 متدربا، ومهنة التبريد والتكييف لـ15 متدربا، ومهنة الطاقة الشمسية لـ 16 متدربا ومتدربة، بالإضافة إلى مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس لـ 15 متدربا، وذلك في إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياة الجوفية بالوادى الجديد، وتخلل تلك البرامج تدريبات نظرية وعملية مع التطبيق على أرض الواقع.

ونوه إلى أن الدورات التدريبية المقدمة لشباب المحافظة برعاية اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ.

e16e8c2e-eaa1-4176-b32c-acdf1ace5813

542f96d2-d1a0-4377-a669-39f63416b043