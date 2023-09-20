رسميا.. وزارة الدفاع الأذربيجانية تعلن تعليق عملياتها العسكرية في إقليم ناجورنو كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، تعليق عملياتها العسكرية في إقليم ناجورنو كاراباخ، وعقد اجتماع مع سلطات الإقليم غدا لبحث طريقة إعادة ضمه إلى أذربيجان.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية أنار إيفازوف، إن الجيش الأذربيجاني دمر العشرات من المركبات القتالية وأنظمة المدفعية الأرمينية في ناجورنو كاراباخ.

وأضاف إيفازوف في بيان له: "نتيجة لعمليات مكافحة الإرهاب المحلية التي نفذها الجيش الأذربيجاني في كاراباخ، تم تدمير ما يصل إلى 20 مركبة قتالية، وما يصل إلى 40 نظام مدفعية، وحوالي 30 قذيفة هاون، ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، و6 أنظمة حرب إلكترونية من طراز مورتيرا للأرمينية".

وبحسب المتحدث باسم الدفاع الأذربيجاني، فإن القوات الأذربيجانية تستهدف فقط منشآت البنية التحتية العسكرية، مشددا على أن "المدنيين والمنشآت المدنية ليسوا أهدافنا".