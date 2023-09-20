وديتان ضد زامبيا والجزائر.. أبوظبي تحتضن معسكر منتخب مصر أكتوبر المقبل

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر، أن أبوظبي، ستحتضن المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم في أكتوبر المقبل.

وقال مجلس أبوظبي في بيانه: "في إطار التعاون المثمر بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، تحتضن أبوظبي، المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، بمدينة العين".

ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين خلال معسكره في العين، على ستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر الشقيق يوم 16 من الشهر نفسه، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

وتم الاتفاق بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على تفاصيل معسكر منتخب "الفراعنة" بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الدولي لأجندة شهر أكتوبر المقبل، دعماً لمسيرة المنتخب المصري، وتأكيداً على القيمة الكبيرة للكرة المصرية من الناحية التقنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والعلاقات المصيرية بين الإمارات ومصر، ويعزز التقدم وخطط العمل المستمرة والجهد المشترك لتجسيد تطور ونمو الحركة الرياضية بين البلدين.

ويواصل مجلس أبوظبي الرياضي تعاونه مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر لاستضافة الأحداث الرياضية المصرية المهمة على أرض الإمارات، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وخاصة في استضافة "السوبر المصري" بتميز فني وجماهيري شهد به الجميع.

وتزيد أهمية المباراة الودية الثانية للمنتخب المصري، كونها أمام المنتخب الجزائري الشقيق، المدجج بالنجوم، وهو ما يضمن النجاح الجماهيري بوجود أبناء الجاليتين المصرية والجزائرية في مدرجات ستاد هزاع بن زايد، وستكون المباراة امتدادًا رائعًا لوجود كرة القدم المصرية بنجومها وأعلامها وجمهورها على أرض الإمارات التي تستضيف و ترحب بالجميع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب السابقة والإنجازات المهمة.