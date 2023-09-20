نقابة الصحفيين تتضامن مع الناقد طارق الشناوى وتطالب بالتحقيق مع المتجاوزين

أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين أنها خاطبت الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للتحقيق فيما حدث من تجاوز وإساءة من عضو النقابة الفنان مصطفى قمر ضد الناقد الفني طارق الشناوى.

وأدانت اللجنة كل ما صدر عن مصطفى قمر سواء فى تصريحات تليفزيونية أو عبر صفحته الشخصية ضد الناقد طارق الشناوى، وأكدت أنها تعتبره غير مقبول إطلاقًا، ويعد سبًا وقذفًا علنيًا ويُوقعه تحت طائلة القانون.

وقالت إن أي عمل فني ملكٌ للجمهور، ومن حق الناقد أن يعبر عن رأيه فى هذا العمل، ومن واجب الفنان أن يتقبل هذا الرأى طالما كان فى إطار النقد المباح دون تجاوز أو إساءة، كما أنه من حق الناقد أن يرى العمل جيدًا، وقد يراه غير موفق، بل وقد يراه سيئًا، مادام حديثه عن العمل، وأداء العاملين فيه، وليست شخوصهم الحقيقية، فلا يمكن اعتبار النقد وإن كان لاذعًا سبًا، ولا قذفًا يعطي للفنان الحق فى التجاوز ضد الناقد أو السخرية منه.

وشددت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين على كامل تضامنها مع الناقد الفني الكبير طارق الشناوى، مع تقديم كل الدعم النقابى له، والتضامن معه في أية إجراءات قانونية سيتخذها ضد الفنان مصطفى قمر.

وطالبت اللجنة نقابة المهن التمثيلية، ونقابة الموسيقيين للاضطلاع بدورها في ضبط أية تجاوزات تجاه النقاد والصحفيين والجمهور، والتحقيق مع المتجاوزين في إطار العلاقات الطيبة والتاريخية بين النقابات المهنية.