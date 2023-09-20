اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي

اندلع شجار بين نواب من الأغلبية البرلمانية وممثلي أحزاب المعارضة في بهو مبنى البرلمان الجورجي وسط مناقشة مسألة القرار الجديد للبنك الوطني، والذي بموجبه أعيد المدعي العام السابق أوتار بارتسخالادزي الوصول إلى المعاملات المالية في البلاد، وفقا لقناة “روستافي-2” الجورجية.

ووفقا لقناة “روستافي-2” الجورجية، قام رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي، خلال الجلسة العامة التي تمت فيها مناقشة مسألة البروتوكول الجديد للبنك الوطني، بطرد المعارض جيورجي فاشادزي من القاعة بسبب الخطب الصاخبة.

وحاول المعارض في وقت لاحق العودة إلى قاعة الاجتماعات، لكن ضباط إنفاذ القانون منعوه.

كان فاشادزي مدعومًا من قبل نواب معارضة آخرين، وكدليل على الاحتجاج، حاولوا تعطيل مقابلة رئيس حزب “الحلم الجورجي”، إيراكلي كوباخيدزه، الذي كان يدلي بتعليقات للصحفيين عند مدخل قاعة الاجتماعات. ودافع برلمانيون آخرون من الأغلبية عن كوباخيدزه.

ووصف المعارضون نواب الحزب الحاكم بأنهم "عملاء روس" و"خونة".

وفي وقت سابق، اعتمد البنك الوطني بروتوكولا جديدا لتنفيذ العقوبات الدولية، وبشكل خاص، لن يتم الآن تطبيق العقوبات الدولية والقيود المالية المفروضة على المواطنين الجورجيين بشكل تلقائي، ولكن فقط بعد أن تصدر المحكمة الجورجية حكم الإدانة ضدهم.

وهكذا، لم يقم بنك جورجيا الوطني بتجميد حسابات بارتسخادزي المصرفية قبل صدور حكم المحكمة، على الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليه.