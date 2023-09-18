جورجيا تتهم مسؤولاً أوكرانيًا كبيرًا بالتخطيط للإطاحة بحكومتها

اتهمت جورجيا مسؤولاً أوكرانيًا كبيرًا بالتخطيط للإطاحة بحكومة الدولة الواقعة على البحر الأسود من خلال تنظيم اضطرابات جماعية، في أحدث حلقة من تصاعد التوترات بين الدول السوفيتية السابقة.

وقالت أجهزة الأمن الجورجية، إن نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية ونائب وزير الداخلية السابق في جورجيا، جيورجي لورتكيبانيدزه، كانا يخططان لزعزعة الاستقرار بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف.

وأضافت أن جورجيين يقاتلون القوات الروسية في أوكرانيا، ومن بينهم حارس شخصي للرئيس الجورجي السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي، كانوا من بين المتآمرين الذين تم تدريبهم بالقرب من حدود أوكرانيا مع بولندا.

ودعت أوكرانيا جورجيا مراراً إلى إطلاق سراح ساكاشفيلي، وهو الآن مواطن أوكراني وكبير مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.