بولندا تكشف شرط انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

قال وزير الزراعة البولندي، روبرت تيلوس، اليوم الإثنين، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا بعد استيفاء شروط معينة بشأن الزراعة.

وأكد تيلوس، بعد انتهاء اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي حول الزراعة ومصايد الأسماك: "أوكرانيا تحاول، وتريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي… هذا جيد. لكن يجب عليها أن تستوفي معايير معينة. يجب أن تستوفي شروطا معينة".

وأضاف : "علينا كأوروبا، كاتحاد أوروبي، إنشاء آليات وأدوات لضمان أن الزراعة الأوكرانية لا تهدد الزراعة الأوروبية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أنباء "بي آيه بي" البولندية، بأن كييف اقترحت على المفوضية الأوروبية نظاما فريدا للتصاريح التي تنظم استيراد الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوكالة، أن “أوكرانيا قدمت إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل اقتراحا بشأن استيراد الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن نظام تصاريح التصدير… وسيتم اتخاذ القرار بشأن هذه التصاريح من قبل كييف، حتى لو اعترضت الدول الأعضاء”.

وأضافت أنه من المقترح مناقشة التصاريح مع دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ولكن بغض النظر عن نتائج المشاورات، فإن القرار النهائي يجب أن يظل في يد كييف.