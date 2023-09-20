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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال زيارة رسمية.. زوجة السفير التركي بالقاهرة تزور إحدى مستشفيات الأطفال

صدى البلد

قامت أيشن بلتشيق شن ، حرم السفير التركي صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية لدى جمهورية مصر العربية إحدى المستشفيات الخيرية للأطفال.

والتقت أيشن خلال الزيارة بمسؤولي المستشفى الذين قدموا نبذة عن أنشطتهم  كما التقت بمجموعة من الأطفال الذين يتلقون الرعاية في المستشفى وقدمت لهم الهدايا.

وخلال زيارتها للمستشفى قالت السيدة أيشن، أنه في البداية، شكرت المستشفى على دعوتها لهذه الزيارة وأنها حقاً سعيدة بلقاء مسؤولي المستشفى والأطفال الذين يتلقوا العلاج هنا.ممضيفة أنها رأت خلال زيارتها، أن المستشفى يستخدم التكنولوجيا المتقدمة ولقد لاحظنا ان كل شي مصمم بعناية ويحظى بالاهتمام والرعاية.

وقالت السيدة بلتشيق شن أنهم كشعب تركي يهتمون كثيراً للأطفال الأترك وأنهم يكنوا نفس المشاعر والحساسية تجاه الأطفال المصريين وأنها ترى الأطفال المصريين كأبناء قرابة لأطفالهم.

ولفتت حرم السفير إلى أن كلا من الشعب المصري والشعب التركي هما اخوة وأشقاء وأفراد عائلة قديمة كبيرة.، وأن وخلال تلك الزيارة رأيت المودة والاهتمام، وشعرت انها رأت اطفالها عندما رأيت الأطفال هناك،  كماشعرت بمودة عميقة تجاههم ورايت انهم يحظوا باهتمام جيد هناك.

وأضافت انها علي يقين بأن هذا المستشفى سيستمر في تقديم الخدمات الرائعة للأطفال من أجل شفائهم وعلاجهم، وتمنت بالشفاء العاجل لهؤلاء الأطفال.

وفي هذا الاطار ، صرح السفير صالح موطلو شن، أن تركيا مستعدة للتعاون مع مصر في مجال الصحة ويتم إجراء الاتصالات الأولية بين المؤسسات الصحية. وقال السفير شن إن التعاون في مجال الصحة قد يشمل في المستقبل دعم مستشفيات الأطفال.

 

 

 

 

 

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