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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

وجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بضرورة تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري؛ مكلفا المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة "دواوين حكومية بلا أمية".


وفي هذا الصدد؛ واصلت ادارة شئون الطلاب بالمحافظة والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، المساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية"؛ حيث جرى محو أمية 68 من العاملين بإدارة الورش والنقل بالمحافظة وذلك بعد اجتيازهم امتحان محو الأمية للوقوف علي مدي قدرتهم ومدي احتياجهم للتعليم.


وأوضحت جيهان مسعود أن المبادرة تستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين

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