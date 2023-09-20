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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تبدأ احتفالية العلوم بمشاركة 80 مدرسة و3500 طالب

فعاليات مكتبة الأسكندرية
فعاليات مكتبة الأسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم افتتاح احتفالية العلوم التي ينظمها مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة للعام السابع عشر على التوالي.

واستقبلت المكتبة اليوم حوالي 80 مدرسة مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الدولية والمدارس الحكومية ومجموعات من فرق الكشافة بواقع 1100 طالب، بالإضافة إلى باقي فترات اليوم المقسمة على مجموعات بواقع 2500 طالب.

وتتناول الاحتفالية هذا العام موضوع «رحلة إلى مركز الأرض»، عن طريق تقديم عدد من الأنشطة العلمية وورش العمل التفاعلية المتعلقة بموضوعات مختلفة حول جيولوجيا الأرض، والطبقات الأرضية، وكيفية التنقيب عن الحفريات وتحليلها، وتاريخ حياة الحيوانات المنقرضة على الأرض مثل الديناصورات .

مكتبة الاسكندرية ذوي الاحتياجات الخاصة أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أزمات مكتبة الإسكندرية إصدارات مكتبة الإسكندرية

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