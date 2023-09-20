مكتبة الإسكندرية تبدأ احتفالية العلوم بمشاركة 80 مدرسة و3500 طالب

شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم افتتاح احتفالية العلوم التي ينظمها مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة للعام السابع عشر على التوالي.

واستقبلت المكتبة اليوم حوالي 80 مدرسة مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الدولية والمدارس الحكومية ومجموعات من فرق الكشافة بواقع 1100 طالب، بالإضافة إلى باقي فترات اليوم المقسمة على مجموعات بواقع 2500 طالب.

وتتناول الاحتفالية هذا العام موضوع «رحلة إلى مركز الأرض»، عن طريق تقديم عدد من الأنشطة العلمية وورش العمل التفاعلية المتعلقة بموضوعات مختلفة حول جيولوجيا الأرض، والطبقات الأرضية، وكيفية التنقيب عن الحفريات وتحليلها، وتاريخ حياة الحيوانات المنقرضة على الأرض مثل الديناصورات .