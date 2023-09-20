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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ختامه.. دار الكتب والوثائق تعلن توصيات مؤتمر تحقيق التراث

مؤتمر تحقيق التراث
مؤتمر تحقيق التراث

اختتمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، منذ قليل فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر السنوي الثالث لمركز تحقيق التراث.

 

وأعلن التوصيات الدكتور أيمن فؤاد السيد رئيس المؤتمر في حضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالدار.

وجاءت التوصيات كما يلي: 
-  استعادة دور مركز تحقيق التراث بلائحة إنشائه كمعهد للدارسين يمنح دبلوم النشر النقدي للنصوص.
-  توجيه الاهتمام بالتراث العلمي وجمع المطبوعات الحجرية.
- تنظيم دورة تدريبية حول تحرير دراسة النص.
- إعداد نسخ رقمية من مطبوعات بولاق للحفظ والعودة إليها عند الحاجة البحثية.
-  تنظيم المؤتمر السنوي الرابع لمركز تحقيق التراث حول "تراث مدينة الإسكندرية".

كان المؤتمر قد انعقد تحت عنوان "حركة النشر النقدي للنصوص بين المستعربين والمشارقة" وذلك يومي 19-20 سبتمبر الجاري في ٤ جلسات  بمشاركة عدد كبير من الباحثين في مختلف مجالات التراث وتحقيقه.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور اسامة طلعت تحقيق التراث الدكتور أيمن فؤاد دور مركز تحقيق التراث الاهتمام بالتراث العلمي

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