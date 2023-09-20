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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 350 مشاركا في منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول بالشارقة

صدى البلد

تستضيف غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول (اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎدي واعد) يومي 26 و27 سبتمبر الجاري والذي يشهد مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” أكدت غرفة الشارقة اكتمال استعداداتها لاستضافة الحدث الذي يشكل انطلاقة لعلاقات اقتصادية وتجارية وصناعية جديدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق ويتيح فرصاً استثمارية استثنائية سيتم طرحها خلال جلسات المنتدى.

ويشهد منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية وبالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مشاركة أكثر من 350 شخصية خليجية وعراقية يمثلون كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية الخليجية والعراقية.

 

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة تميز العلاقات القائمة بين الغرفة التجارية والصناعية الخليجية ومثيلاتها في جمهورية العراق الشقيقة والسعي المشترك لتطوير هذه العلاقات بين الجانبين وبناء أفضل الشراكات بين مجتمعي الأعمال الخليجي والعراقي منوهاً بأن المنتدى سيمثل فرصة حقيقية لدعم أوجه التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في قطاعات المال والأعمال والبنية التحتية وفتح فرص استثمارية مهمة للأطراف المشاركة جميعها.

وأشار العوضي إلى أن تنظيم المنتدى يأتي متوافقا مع استراتيجية الغرفة وحرصها الدائم على توفير الدعم للتعاون المشترك الذي يخدم مصالح رجال الأعمال والمستثمرين ويعزز العمل المشترك والتنويع والتوسع في شراكات إمارة الشارقة مع مختلف دول العالم لترسيخ مكانة الإمارات وموقع الشارقة بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

ويناقش منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول محاور عدة عبر خمس جلسات تتناول موضوعات الاستثمار والتعاون الاقتصادي وبناء الشراكات يشارك فيها مسؤولون من الأﻣﺎنة اﻟﻌﺎمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحادات الغرف التجارية والصناعية الخليجية والعراقية إضافة إلى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.

اتحاد الغرف التجارية العراقية اقتصاد الامارات أصحاب الاعمال الخليج العربي الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي الصناديق الاستثمارية

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