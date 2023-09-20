الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة بإفريقيا

قال سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 المعني بتغير المناخ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن التدفقات الحالية لتمويل المناخ إلى أفريقيا غير كافية على الإطلاق، قائلا إن القارة تحتاج إلى أكثر من عشرة أضعاف حجم التدفقات الحالية.

وبحسب تقرير نشرته مجلس فوربس الأمريكية، أعلنت الإمارات، عن مبادرة جديدة بالشراكة مع Africa50، وهي منصة الاستثمار في البنية التحتية لعموم أفريقيا، لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة التي تستهدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الإعلانات في أعقاب مبادرة أطلقتها دولة الإمارات العام الماضي، والمعروفة باسم الاتحاد 7، لتوفير الطاقة النظيفة لـ 100 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا بحلول عام 2035.

في نفس السياق ، قال آلان إيبوبيس، الرئيس التنفيذي لـ Africa50، إن إعلان الإمارات العربية المتحدة الأخير عن الطاقة المتجددة هو "تغيير حقيقي لقواعد اللعبة بالنسبة لقدرة أفريقيا على التكيف مع تغير المناخ وطريق نحو صافي الصفر"..

وأعرب عن أمله في أن تساعد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا 50 "بشكل كبير في زيادة عدد المشاريع القابلة للتمويل، وتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتسريع تنفيذ البنية التحتية المستدامة".

وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المقبل، وسكون تمويل المناخ في العالم النامي سيكون على رأس جدول أعمالهم.

وانتقد سلطان الجابر باستمرار الاقتصادات الغربية المتقدمة لفشلها في الوفاء بتعهداتها في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة للعالم النامي، وسلط الضوء بشكل خاص على الخلل في التوازن بين أفريقيا وبقية العالم فيما يتعلق بالاستثمار الأخضر.

وأشار الجابر في كلمة ألقاها خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في مايو الماضي ـ إلى أن "دول أفريقيا الـ54 هي الأقل فعلًا للتسبب في تغير المناخ".

وأضاف: "ومع ذلك، فإنهم يعانون من أسوأ العواقب". وقال أيضا إن التدفقات الحالية لتمويل المناخ إلى أفريقيا غير كافية على الإطلاق، قائلا إن القارة تحتاج إلى أكثر من عشرة أضعاف حجم التدفقات الحالية.

وقال: "إن معالجة الفجوة المالية هي أولوية قصوى لرئاسة COP28 وفريقي".