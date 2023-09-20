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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم معرضا لمنتجات المرأة الريفية

معرض
معرض

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية إقامة معارض لمنتجات المرأة الريفية وذلك للحفاظ على بعض المنتجات التي تتميز بها المحافظة ولدعم وتمكين المرأة اقتصادياً عن طريق دعم مشاريع النساء الريفيات وتوفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهن في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإهتمام بقطاع الحرف الريفية واليدوية والتراثية وتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم.

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وفى سياق متصل أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم معرضاً للمشغولات اليدوية لعرض منتجات المرأة الريفية ويشمل "ملابس جاهزة وشنط ومفروشات ومشغولات يدوية وانتيكات وأدوات منزلية ومدرسية وصابون طبيعي ورسم حناء" فضلاً عن منتجات الألبان والمنتجات الزراعية مشيرة أن المعرض يفتح أبوابه امام الزوار يوم الإثنين من كل أسبوع طوال العام لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرقية تخفيف العبء عن المواطن المنتجات الزراعية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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