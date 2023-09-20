ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج داخل مصنع مخصبات زراعية مُخالفة بالشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من تحرير محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية حيث تم تحرير محضر رقم (١٢٢١٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع المخصبات الزراعية بناحية المنطقة الصناعية إنشاص الرمل وتم ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج زراعية (مواد خام) ومنتجات نهائية مختلفة ومخصبات زراعية ومستلزمات انتاج مجهولة المصدر بدون فواتير وإدارة المصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم تحرير محضر رقم (١٥٣٧٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية عزبة الغرابوة إنشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير محضر رقم (١٦٨٥٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بقرية سلمنت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضر رقم (١٣٩٠٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية تل روزن لحمله شهادة صحية منتهية وتحرير محضر رقم (١٥٥١٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية ميت حبيب لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع وتحرير محضر رقم (١٥٥٢٠) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مبيدات زراعية بناحية سندنهور لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.