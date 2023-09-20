عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج داخل مصنع مخصبات زراعية مُخالفة بالشرقية

مضبوطات من الحملة
مضبوطات من الحملة

كلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من تحرير محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية حيث تم تحرير محضر رقم (١٢٢١٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع المخصبات الزراعية بناحية المنطقة الصناعية إنشاص الرمل وتم ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج  زراعية (مواد خام) ومنتجات نهائية مختلفة ومخصبات زراعية ومستلزمات انتاج مجهولة المصدر بدون فواتير وإدارة المصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة.

"صحة الشرقية" تنظم قافلة طبية لقرية سمعان مجانا ضمن "حياة كريمة"

وتم تحرير محضر رقم (١٥٣٧٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية عزبة الغرابوة إنشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير محضر رقم (١٦٨٥٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بقرية سلمنت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضر رقم (١٣٩٠٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية تل روزن لحمله شهادة صحية منتهية وتحرير محضر رقم (١٥٥١٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية ميت حبيب لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع وتحرير محضر رقم (١٥٥٢٠) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مبيدات زراعية بناحية سندنهور لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الأنشطة التجارية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التموينية والرقابية التموين بالشرقية التموين السلع المعروضة الشرقية المخصبات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة الأم المتهمة بإنهاء حياة نجلها لجلسة الغد

إصابة شخصين في حريق نشب بمنزل في العاشر من رمضان

العثور على جثمان متفحم لشخص بأرض فضاء في الزقازيق

مصرع وإصابة شخصين بأعيرة نارية في مشاجرة بالشرقية

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد استعدادات بدء الدراسة فى الجامعة الأهلية

رئيس جامعة الزقازيق يناقش مع مديري الكليات استعدادات العام الدراسي الجديد

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية لدعم المرضى بـ 5 قرى

الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة تثقيفية عن الإصلاح الأسري

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تدعو دول العالم للتدخل لمنع التصعيد في أوكرانيا

تايمز : المتحف المصري الكبير من أجمل الأماكن السياحية في العالم

زلازل مدمرة وتسونامي.. مدن اختفت من على وجه الأرض بسبب الكوارث الطبيعية

هشوّهلك وشّهم عشان تِبقي تخلعيني| العيال انتهوا بسبب انتقام أبوهم بمنشأة ناصر

تجربة جديدة .. النساء تقود طائرات الشرطة في دبي قريبًا

أول تعليق من رئيس الشيشان على أنباء مرضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

ملابس غير تقليدية.. مي سليم تثير الجدل بظهورها| شاهد

جمال شعبان يكشف مفاجأة مخيفة في حلاوة المولد

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ