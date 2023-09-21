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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. علامات تحذيرية تؤكد تليف الكبد

تليف الكبد
تليف الكبد

في كل مرة يصاب فيها كبدك سواء كان من خلال الاستهلاك المفرط للأدوية أو سبب آخر، مثل العدوى، فإنه يحاول إصلاح نفسه، وشرب السجائر يزيد التعب على الكبد، أكثر فأكثر أشكال الأنسجة الندبة، مما يجعل من الصعب على الكبد أن يقوم بعمله.

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أعراض تليف الكبد

في كثير من الأحيان لا توجد أعراض حتى يكون الضرر كبد حاداً، وعندما تحدث الأعراض، قد تشمل ما يلي:

النزف أو الكدمات بسهولة
فقدان الشهية.
كدمات في الساق أو الكاحل
خسارة الوزن
جلدًا شائبا أصفر في الجلد والعيون
الأوعية الدموية  على الجلد
أظافر شاقة، خصوصاً الإبهام 
عدم انتظام الدورة الشهرية 
بالنسبة للرجال، فقدان القيادة الجنسية

المصدر clevelandclinic

الكبد تليف الكبد أعراض تليف الكبد الوزن الدورة الشهرية

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