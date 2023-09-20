محافظ السويس: تكثيف الندوات لتوعية المواطنين بأهمية القضية السكانية في مجتمعنا

في المجلس الإقليمي للسكان

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة السويس لبحث ومناقشة الأعمال التى تم إنجازها خلال الفترة السابقة، واستعراض خطة فرع المجلس الإقليمي للسكان بالسويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ .



كما حضر كل من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وعبير على مدير عام فرع المجلس القومى للسكان و رؤساء الأحياء، و مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير عام فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية و رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية و مستشار المحافظ لشئون التعليم و مدير مديرية التربية والتعليم ومدير وحدة السكان بمحافظة السويس والجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وفي الاجتماع أكد اللواء عبد المجيد صقر، على ضرورة تكثيف الندوات للتوعية بالمشكلة السكانية ومحاورها المختلفة بالتعاون بين المجلس القومى للسكان ومديرية الأوقاف، مؤكدًا على أهمية تكامل المنظومة للوصول إلى الأهداف والنتائج المطلوبة، مؤكدًا علي ضرورة تكاتف كل الجهات المعنية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والعمل علي توعية المواطنين باهمية القضية السكانية في مجتمعنا.



كما وجه صقر بعمل مجموعات عمل للتوعية بضرورة تنظيم الأسرة و ذلك بالتنسيق بين المجلس الإقليمى للسكان و مديرية الصحة و الهيئة العامة لتعليم الكبار ...مؤكدا على ضرورة المشاركة فى القوافل التنموية والتى تؤثر على تحسين كافة الخصائص السكانية التى تجوب كافة أحياء محافظة السويس، بالإضافة إلي تنظيم قوافل وحملات تنشيطية لتنظيم الأسرة مما كان له من آثر عظيم فى رفع معدلات الحماية بالمحافظة .



وثمن المحافظ الدور الذى تقوم به هيئة تعليم الكبار و محو الأمية فى انخفاض نسب التسرب من التعليم.



وفي الاجتماع قدمت عبير على مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالسويس عرضًا لمحاور العمل والتوصيات التى تم إنجازها فى مجال الأسرة والسكان حيث تم عرض المؤشرات الحيوية الخاصة بمحافظة السويس ومنها الإحصاءات الحيوية وموقف الأمية واحصاءات الزواج و الطلاق و التسرب من التعليم كما تحدثت عن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة و تأثيرها على انجازات المحافظة من تحقيق الحماية.



من ناحية أخرى، أكد المحافظ علي مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة للإدارات التعليمية والعمل علي توعية لمديرى الإدارات ومديري المدارس لتحسين الأداء والارتقاء بالمنظومة التعليمية.



كما أكد المحافظ علي دور مديرية الصحة في الارتقاء بالعمل السكاني وتنظيم الأسرة وعمل القوافل الطبية في المناطق النائية لخدمة سكان هذه المناطق البعيدة .