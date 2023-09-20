عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في المجلس الإقليمي للسكان

محافظ السويس: تكثيف الندوات لتوعية المواطنين بأهمية القضية السكانية في مجتمعنا

صدى البلد

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة السويس لبحث ومناقشة الأعمال التى تم إنجازها خلال الفترة السابقة، واستعراض خطة فرع المجلس الإقليمي للسكان بالسويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ .


كما حضر كل من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وعبير على مدير عام فرع المجلس القومى للسكان و رؤساء الأحياء، و مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير عام فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية و رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية و مستشار المحافظ لشئون التعليم و مدير مديرية التربية والتعليم ومدير وحدة السكان بمحافظة السويس والجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.


وفي الاجتماع أكد اللواء عبد المجيد صقر، على ضرورة تكثيف الندوات للتوعية بالمشكلة السكانية ومحاورها المختلفة بالتعاون بين المجلس القومى للسكان ومديرية الأوقاف، مؤكدًا على أهمية تكامل المنظومة للوصول إلى الأهداف والنتائج المطلوبة، مؤكدًا علي ضرورة تكاتف كل الجهات المعنية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والعمل علي توعية المواطنين باهمية القضية السكانية في مجتمعنا.


كما وجه صقر بعمل مجموعات عمل للتوعية بضرورة تنظيم الأسرة و ذلك بالتنسيق بين المجلس الإقليمى للسكان و مديرية الصحة و الهيئة العامة لتعليم الكبار ...مؤكدا على ضرورة المشاركة فى القوافل التنموية والتى تؤثر على تحسين كافة الخصائص السكانية التى تجوب كافة أحياء محافظة السويس، بالإضافة إلي تنظيم قوافل وحملات تنشيطية لتنظيم الأسرة مما كان له من آثر عظيم فى رفع معدلات الحماية بالمحافظة .


وثمن المحافظ الدور الذى تقوم به هيئة تعليم الكبار و محو الأمية فى انخفاض نسب التسرب من التعليم.


وفي الاجتماع قدمت عبير على مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالسويس عرضًا لمحاور العمل والتوصيات التى تم إنجازها فى مجال الأسرة والسكان حيث تم عرض المؤشرات الحيوية الخاصة بمحافظة السويس ومنها الإحصاءات الحيوية وموقف الأمية واحصاءات الزواج و الطلاق و التسرب من التعليم كما تحدثت عن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة و تأثيرها على انجازات المحافظة من تحقيق الحماية. 


من ناحية أخرى، أكد المحافظ علي مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة للإدارات التعليمية والعمل علي توعية لمديرى الإدارات ومديري المدارس لتحسين الأداء والارتقاء بالمنظومة التعليمية.


كما أكد المحافظ علي دور مديرية الصحة في الارتقاء بالعمل السكاني وتنظيم الأسرة وعمل القوافل الطبية في المناطق النائية لخدمة سكان هذه المناطق البعيدة .

الأحياء الإرتقاء الاستاذ الاتحاد الإقليم الاجتماع الاجتماعى التضامن التضامن الاجتماع التضامن الاجتماعي التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

زلازل مدمرة وتسونامي.. مدن اختفت من على وجه الأرض بسبب الكوارث الطبيعية

ترشيحاتنا

شوط أول سلبي بين ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

رئيس حزب المصريين الأحرار : مؤتمر الوطنية للانتخابات يدعو للتفاؤل

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

أمريكا تتحدى روسيا من جديد وتستعد لتسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية

القومي لحقوق الإنسان يدعو الجميع إلى التصويت بالانتخابات الرئاسية

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات لكليات طلاب الدبلوم الصناعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفوشيا.. ريم سامي تثير الجدل بجمالها

أجرت عليه تعديلات لتزيد احتشامه.. أحلام تثير الجدل بفستان من زهير مراد

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

فيديو

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

مش لاقي شغل.. فادي خفاجة يتسول هدايا وأموالا بهذه الطريقة| فيديوجراف

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ