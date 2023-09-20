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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد دخولها الخدمة.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات حياة كريمة بالفرافرة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولةٍ تفقدية، لمتابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى الفرافرة، بعد بدء العمل بها ودخولها الخدمة، يرافقه ممثلي المنطقة الجنوبية العسكرية، ولفيفٌ من القيادات المعنية.

 

وأوضح المحافظ أن نسب التنفيذ في المشروع تجاوزت ٩٥%، مؤكدًا على انتهاء أعمال مجمعات الخدمات، والمجمعات الزراعية، والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف بنسبة ١٠٠%.

 

وشملت الجولة تفقّد مشروعات المبادرة بقرى أبو منقار واللواء صبيح، حيثُ تابع المحافظ سير العمل بمجمعات خدمات المواطنين والمراكز التكنولوجية، كما اطمأنّ على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال وحدات طب الأسرة، وتفقّد نقاط الإسعاف للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها للطوارئ المختلفة.

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