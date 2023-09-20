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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية عيد الفلاح بمسرح قصر ثقافة المنصورة.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم فرع ثقافة الدقهلية احتفالية اقيمت  بمسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة ،  احتفالاً بعيد الفلاح حيث قام فريق مكون  الموهوبين  " بقصر ثقافة المنصورة" بإحياء الحفل، حيث  تم تقديم  خلاله عديد من الفقرات المُتنوعة والمُمتعة، والتي من خلالها احتفلوا بالفلاح من خلال إظهار أنشطة الفلاح في الريف المصري وسكان الريف حيث يشاركون بعضهم البعض فى كافة المناسبات

وقرر فريق موهوبين الدقهلية "موهوبين قصر ثقافة المنصورة " الإحتفال به على طريقته الخاصة من خلال فقراته الإبداعية والمميزة  حيث أشرف على الحفل مسؤول الفريق عبد الله عبد السلام ونائب مسؤول الفريق  رضا إبراهيم ومُساعد مسؤول الفريق ياسمين السعيد و المسؤول الفني ومُخرج الفريق  حازم أحمد  ومسؤول قسم الإنشاد  هاني الخضر و مسؤول قسم الشعر  إبراهيم الشاعر  ومسؤول قسم الإشارة :نهاد عصام ومُساعد مُخرج  شروق حمدي و مُدرب الإستعراض روڤينا مينا.

جاء ذلك بحضور عمرو فرج مُدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي و عزت أحمد زكي مُدير قصر ثقافة المنصورة و رحاب سعيد مُدير إدارة الدراسات والبحوث بإقليم شرق الدلتا الثقافي ونجيب محمدي حسن رئيس قطاع شرق الدلتا بنقابة الفلاحين بالدقهلية ومحمود رزق قنديل  نقيب الفلاحين بالدقهلية و أمورة عبد العاطي أمينة المرأة بالنقابة العامة للفلاحين بالقاهرة و أنعام صلاح أبو العيش  أمينة المرأة بالنقابة العامة للفلاحين وفاطمة يوسف المحمدي  أمينة المرأة بالدقهلية و حجازي برهام حمودي  نائب نقيب الدقهلية و ياسر محمد فتحي مسؤل إعلام نقابة الفلاحين بمركز أجا ومحمود أمين البدراوي ، جلال رسلان حمودة ، مجدي عبد المنعم فياض ، السيد محمود منصور ، إبراهيم إبراهيم السحيتي ، عبد النبي عباس محمود ، عصام حازم حسانين ، إبراهيم عطية فؤاد من نقابة مركز أجا و حسن حسني معوض نقيب مركز المطرية و عبد السلام جمعة _ نقيب مركز المنصورة و طاهر عبد الغفار و إبراهيم حسانين  مسؤل نقابة مركز بلقاس و محمد رشدي الهواري ، محمود جلال _ مسؤل نقابة مركز منية النصر و مختار صالح حال نقيب مركز المنزلة و إبراهيم السعيد خليل  نقيب مركز ميت سلسيل وحسن شعبان علي  نقيب مركز طلخا و فوزي مصطفى محمد نقيب مركز ميت غمر والسيد عبد السلام نقيب مركز السنبلاوين و عادل توفيق عبد التواب ، وليد محمد الشرباصي ، راضي شفيق الشناوي مسؤلى نقابة مركز شربين و سعد عبد الستار  عضو نقابة ميت جراح وشاكر السيد إبراهيم نقيب مركز بني عبيد وعماد بدير خليفة ، سمير ابراهيم سليمان مسؤل نقابة مركز دكرنس .

بدأت الاحتفالية بالقرآن الكريم  حيث رتل الايات القارئ هاني الخضر كما جرى عرض اسكتش كوميدي " مسرحية " تم خلالها عرض جميع الأنشطة التي يقوم بها سكان الريف المصري ولكن بشكل كوميدي وطريف أمتع الحضور  مُتضمنة فقرة إنشاد وإبتهالات " مولاي "  تقديم المُنشد هاني الخضر  وفقرة غناء " اغنية دوسي يا عروسة  "  غناء الفنانة رهف مصطفى  وفقرة استعراض موهوبين الدقهلية فقرة استعراضية رائعة على أغنية " بس الولا يجي "والمسرحية من إخراج وتأليف رهف مصطفى وموسيقى ابراهيم الشاعر واستعرضات روفينا مينا ومُساعد مُخرج  آمال أحمد ومُخرج مُنفذ  شروق حمدي والعرض فكره واخراج مُخرج الفريق  حازم أحمد .

يذكر أن مصر تحتفل كل عام بالفلاح تكريماً له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ، و دوره الكبير المتعاظم فـ الاقتصاد المصري و عرفانًا بفضله فـ توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن و للفلاح المصري قصة كفاح ونضال طويلة على مر العصور"
 

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