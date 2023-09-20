تساؤلات وغموض .. سر غياب الرئيس الصيني عن القمم الدولية

لفت غياب الرئيس الصيني، شي جين بينج عن عدة اجتماعات وقمم دولية أنظار المراقبين والمحللين، وأثار تساؤلات حول دوافعه ورسائله.

وفي الوقت الذي تغيب فيه شي عن حضور القمة الدولية، لم يحضر الرئيس الروسي أيضا، ما أثار تكهنات حول وجود تنسيقات سرية بين الرئيسين للامتناع عن المشاركة.

قمة مجموعة العشرين في الهند

أعلنت الصين في سبتمبر، أن رئيس مجلس الدولة لي تشيانج سيترأس الوفد الصيني لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي، في تأكيد على عدم حضور شي للقمة. وكانت هذا هو المرة الثانية التي يتغيب فيها الرئيس الصيني عن قمة مجموعة العشرين منذ توليه السلطة، بعد أن شارك عبر الفيديو في قمة روما عام 2021 بسبب قيود كورونا. حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي”.

أسباب

إحدى أبرز الأسباب التي قد تكون منعت شي جين بينج من حضور قمة العشرين في الهند هي التوترات الحدودية بين البلدين، التي اشتعلت من جديد في يونيو، عندما اندلعت اشتباكات عسكرية في منطقة غالوان فالي بإقليم لاداخ، ما أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين.

قضية تايوان هي أخرى من الأسباب التي قد تكون دفعت شي إلى مقاطعة قمة العشرين، حيث أعربت الهند عن دعمها لتايوان في عدة مناسبات، مثل إرسال وفد رفيع المستوى لحضور حفل تنصيب تساى إنغ ون في مايو، والسماح لوسائل إعلام هندية بإجراء مقابلات مع المسؤولين التايوانيين، والترويج للاحتفال بعيد تأسيس تايوان في أكتوبر.

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

بدأت اليوم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة رؤساء غالبية الدول الكبرى في العالم، إلا أن الرئيس الصيني ونظيره الروسي تغيبا أيضا عن هذه القمة، وبدلاً من ذلك أوفد نائبه هان تشينج لتمثيل بكين. ولم تكشف الصين عن الأسباب الرسمية لغياب شي، لكن بعض المراقبين يرجحون أنه يرتبط بالوضع الوبائي في الصين، والتوترات مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، والاستعدادات لقمة منتدي "الحزام والطريق" المقرر عقده في أكتوبر ببكين".

وكان شي جين بينج قد شارك في قمة الأمم المتحدة عام 2015، ولكنه منذ ذلك الحين لم يزر أمريكا مجدداً، واكتفى بإلقاء كلمات مسجلة في اجتماعات الأمم المتحدة عبر الفيديو. وكان آخر زعماء دول الأعضاء الخمسة الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي حضر قمة الجمعية العامة شخصياً، هو والرئيس الأمريكي، جو بايدن. حسبما ذكرت "بي بي سي".

تعليق بايدن

أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن خيبة أمله بعد غياب "شي" عن القمة، وقال إنه يأمل في رؤيته قريباً. كما أشار بايدن إلى أنه يرغب في تعزيز التعاون مع الهند وفيتنام، وأن هذه الدول تريدان علاقات أوثق مع الولايات المتحدة. ولم يذكر بايدن أي تفاصيل عن مواضيع القمة أو موقفه من الصين، واكتفى بالتعبير عن احترامه لشي وللشعب الصيني.

وفي أعقاب إعلان بايدن رغبته للقاء شي، قالت أعلي وكالة أمنية صينية، إن أي اجتماع بين الرئيس شي جين بينج، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو في وقت لاحق من هذا العام، سيعتمد على إظهار الولايات المتحدة ما يكفي من الإخلاص".

هل هناك تنسيق بين بوتين وشي؟

لا يوجد دليل قاطع على أن غياب شي عن القمم الدولية يرتبط بغياب بوتين، حيث قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في وقت سابق، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، لم ينسقا خططهما قبل اتخاذ قرار بعدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين في الهند.