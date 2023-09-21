وزير النقل: افتتاح محطة قطارات الصعيد خلال شهر

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن أن محطة قطارات الصعيد "بشتيل" سيتم افتتاحها خلال شهر تقريبا، لافتا إلى أن تلك المحطة كانت هي التكليف الأول من الرئيس السيسي فور تعيينه وزيرًا للنقل، إذ أن الوزير كلف بضرورة الوصول إلى حل حول منطقة رمسيس والازدحام الشديد الموجود في المنطقة.

وزير النقل يتحدث عن محطة بشتيل

وأضاف "الوزير"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مساحة محطة قطارات الصعيد تصل إلى 57 فدان، إضافة إلى دور أول وثاني يضم مول، وجراج متعدد الطوابق أمام المحطة، مشيرا إلى أنه يتم التخطيط لتوفير إسكان فندقي بجوار المحطة.

وأشار إلى أن تكلفة محطة قطارات الصعيد تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذه التكلفة لم يتم الحصول عليها من ميزاينة الدولة، بل من عائد استثمار أرض تابعة للسكك الحديدية، وهو ما يميز المحطة.