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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو عادل: زوجتي مستحملاني وأنا مقصر.. ومش هجوز بناتي

الفنان محمد عادل
الفنان محمد عادل و أسرته

تحدث الفنان محمد عادل "ميدو"، عن حياته الشخصية و الزوجية، موضحا أن هناك قصة حب جمعت بينه و بين زوجته بالمعهد أثناء الدراسة، معقبا: "بتتنازل كتير علشاني و مستحملاني و مستحملة ظروفي و مش بعرف أعوضها بس بحاول على قدر المستطاع".

وأوضح ميدو، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن زوجته سحر هي رمانة الميزان بالمنزل، و هي التي تعتني بالمنزل و تربية الأبناء وتلبية احتياجهم، معقبا: "الجواز صعب و زحمة مسئولية بجانب معاناة تربية الولاد في الزمن الحالي".

ولفت ميدو، إلى أنه من عائلة فنية متكاملة و يتمنى أن زوجته أيضا و أبنائه يصيروا فنانين، و يشعر بتقصيره في حياته كـ زوج بسبب أنه لم يقضي وقت كافي مع أسرته بسبب مهنته، قائلا: "مش هجوز بناتي حتى بعد سن الـ 30".

مفهوم الزواج بالنسبة له

وأضاف، أنه يرى أن الزواج ليس مجرد حضن و حب فقط بل أنه مليء بالمسئوليات و تربية الأبناء، و يلزم وجود إجابة على أسئلة متعددة، مشيرا إلى أن متعته تكون على المسرح معقبا: "الوقت اللي بقضيه على المسرح يحسسني بمتعه مش هقضيها في الساحل ولا الجونة و لا غيرهم"، بجانب متعته مع عائلته و أبنائه. 

مش عادل إمام عشان أكون مؤثر

وتابع، أنه يخجل من التصوير و لا يحب الذهاب للمهرجانات، موضحا: “أنا مش عادل إمام عشان وجودي يبقى مؤثر، و بتكسف أتصور و عمري ماعملت فوتوسيشن". 

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