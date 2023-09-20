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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زفة كدابة.. ميدو عادل: الزعيم صعب يتقلد .. ومجنون بـ محمود الجندي|فيديو

ميدو عادل والزعيم
ميدو عادل والزعيم

أكد الفنان محمد عادل، على عدم حبه للسوشيال ميديا أو انجذابه لها، معلقا: "بشوفها زفة كدابة وبقت شبه الصحافة الصفراء"، مضيفا أن السوشيال ميديا أعطت صلاحيات للأفراد أن يكونوا نُقاداً أو ممثلين أو غيره و لكن دون وعي.

وأضاف ميدو عادل، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنه يرى أن السوشيال ميديا أصبحت تقلل من قيمة الأشياء وتضيعها، بالرغم من فوائدها الأخرى التي تقدمها.

الزعيم صعب يتقلد

وأوضح ميدو، أن شخصية الفنان عادل إمام صعب أن تُقلد أو تُقدم، وذلك لأن شخصيته مختلفة تمامًا معقبًا: "عادل إمام حياة وشخصية نعيش تفاصيلها لحظة بلحظة"، لافتاً إلى أنه عندما قام بتقديم شخصية سرحان عبد الباسط شعر بخوف في البداية ولكن من حبه للمسرح وافق على تأديتها ولكن من ناحيته الشخصية وليس تقليدًا للزعيم.

كواليس أستاذ ورئيس قسم

وحكى، أنه أثناء تصوير مسلسل أستاذ ورئيس قسم ومشاركته مع الزعيم، استمر حديثهم لمدة 7 ساعات متواصلة بأحد الأيام، والأخير أصر أن يأخذه معه إلى المنزل، قائلاً: "جميل جدًا ومدرسة بالنسبالي".

حبه للفنان محمود الجندي

ونوه إلى أنه يحب الفنان الراحل محمود الجندي بجنون ويعتبر من أكثر الفنانين الذين أحبهم بالوسط الفني، وأنه يراه حالة نادرة لم تأخذ حقها، حيث كان يقوم بالنزول إلى بلده وتعليم الأطفال بالشوارع التمثيل والمسرح، بالإضافة إلى مشاركته بحرب 1973. 
 

الفنان محمد عادل السوشيال ميديا عادل إمام الزعيم مسلسل أستاذ و رئيس قسم محمود الجندي

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