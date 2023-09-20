ياريت نسيبه في حاله.. ميدو عادل يعلق على تشبيهه بمحمد صلاح

رد الفنان محمد عادل (ميدو)، على التصريحات التي نُسبت له و التي تقول أنه يُشبه محمد صلاح، قائلا: “مش شايف أن فيه شبه بيننا في الملامح، موضحا أن الناس ربطت شخصيته بفخر العرب من ناحية انه يمكن أن يقوم بتقديم شخصيته نظرا لتشابه ضحكتهم و طريقة كلامه”.

وعقب "ميدو"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، "أنا شايف محمد صلاح مسيرة لم تكتمل لسه و نجاحاته مخلصتش و ياريت نسيبه في حاله، و شايف أن أحنا عندنا جوهرة أتمنى نحافظ عليها قدر الإمكان".

نفسي أموت على خشبة المسرح

وأوضح "ميدو"، أنه دخل الفن و بدأ التمثيل من عمر الـ 3 سنوات و قام بالعديد من الأعمال على مدار 34 سنة و يتمنى أن يموت و هو على خشبة المسرح أثناء تقديمه لعمله الذي يحبه، موضحا أنه الولد الوحيد و لديه أختين.

وأضاف، "أنا ابن أمي في تربيتها ليا و اللي زرعته فيا، علمتني أحترم أخواتي البنات في علاقتهم و سريتهم و حياتهم الشخصية"، مضيفا: "بشوف جيل التمانينات اتظلم و اتفرم، على ما وعينا بدأ يتشكل المجتمع اتغير"، متابعا أن الفن مهنة صعبة و لكن ممتعة لمن يحبه.

