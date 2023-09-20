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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياريت نسيبه في حاله.. ميدو عادل يعلق على تشبيهه بمحمد صلاح

صدى البلد

رد الفنان محمد عادل (ميدو)، على التصريحات التي نُسبت له و التي تقول أنه يُشبه محمد صلاح، قائلا: “مش شايف أن فيه شبه بيننا في الملامح، موضحا أن الناس ربطت شخصيته بفخر العرب من ناحية انه يمكن أن يقوم بتقديم شخصيته نظرا لتشابه ضحكتهم و طريقة كلامه”.

وعقب "ميدو"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، "أنا شايف محمد صلاح مسيرة لم تكتمل لسه و نجاحاته مخلصتش و ياريت نسيبه في حاله، و شايف أن أحنا عندنا جوهرة أتمنى نحافظ عليها قدر الإمكان".

نفسي أموت على خشبة المسرح

وأوضح "ميدو"، أنه دخل الفن و بدأ التمثيل من عمر الـ 3 سنوات و قام بالعديد من الأعمال على مدار 34 سنة و يتمنى أن يموت و هو على خشبة المسرح أثناء تقديمه لعمله الذي يحبه، موضحا أنه الولد الوحيد و لديه أختين.

وأضاف، "أنا ابن أمي في تربيتها ليا و اللي زرعته فيا، علمتني أحترم أخواتي البنات في علاقتهم و سريتهم و حياتهم الشخصية"، مضيفا: "بشوف جيل التمانينات اتظلم و اتفرم، على ما وعينا بدأ يتشكل المجتمع اتغير"، متابعا أن الفن مهنة صعبة و لكن ممتعة لمن يحبه.
 

الفنان محمد عادل محمد صلاح ميدو الفن المسرح

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