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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو عادل يكشف عن 3 شخصيات يريد تقديمهم وعلاقته بالسوشيال ميديا

صدى البلد

كشف الفنان ميدو عادل، عن حبه لـ 3 شخصيات ورغبته في تقديمهم و هم: عاطف الطيب، سيد درويش و منير مراد، معقبا: "مُتيم بهم بزيادة"، معبرا عن سعادته بشهادة خيري بشارة له بأنه يشبه منير مراد.

وأوضح "ميدو"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على قناة "النهار"، أن الفنان منير مراد ملحن عبقري و لا يختلف على حبه أحد، موضحا أنه قام بقراءة كل الكتب التي تخص المخرج عاطف الطيب، معلقا: "ايه اللي في حياته ميشدنيش؟، كان مميز و حببني في المسرح".

وعقب "ميدو"، "مفيش موضوع في أي  فيلم من الـ 21 اللي عملهم عاطف الطيب مكانش دايب فيه"، لافتا إلى أنه يحب كل أفلامه و أعماله و كان يتمنى أن يقوم بتمثيل فيلم البريء.

بكره السوشيال ميديا

وتابع، أنه لا يقدر على التعامل مع السوشيال ميديا و يكرهها معلقا: "بكره السوشيال ميديا و التيك توك"، و بالرغم من امتلاكه صفحة خاصة به لكنه لا يقوم إلا بالشيء الذي يحبه من خلالها و لا يتم إجباره على شيء لا يريده.   
 

ميدو عادل عاطف الطيب سيد درويش منير مراد فيلم البريء السوشيال ميديا التيك توك

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