الفنان محمد عادل: سيد درويش حالة فنية لن تتكرّر.. وأعتز بـ«ميدو» |فيديو

حلّ الفنان محمد عادل “ميدو”، ضيفًا على برنامج "الستات"، و كشف العديد عن أعماله الفنية وحياته الشخصية والمهنية.

وعبّر محمد عادل، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، اعتزازه وحبه لاسم الشهرة الخاص به “ميدو” لارتباطه بالشارع الذي تربى به وبأهله.

وأوضح "ميدو"، أنه يقوم بتقديم شخصية الفنان الراحل سيد درويش منذ 3 سنوات، ولكن هذه السنة حازت المسرحية على اهتمام أكبر بسبب مرور 100 عام على رحيل سيد درويش وهو حدث لن يتكرّر مرة أخرى.

ولفت إلى أن المسرحية أخذت اهتمامًا كبيرًا من جميع الصنّاع، وخالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج يُولى أهمية خاصة لهذه المسرحية خاصة هذا العام وذلك بسبب المئوية وافتقاد العديد لهذا النوع من العروض.

حالة فنية لن تتكرّر

وكشف، عن حبه الشديد لـ سيد دويش قائلاً: "أنا مُتيم بسيد درويش، وبشوفه حالة فنية لن تتكرر مرة أخرى وعايش حتى الآن"، موضحًا أن سيد درويش برغم وفاته بعمر صغير وهو بسن الـ 31 عامًا ولكنه ترك تأثيرًا كبيرًا بقلوب الكثيرين، ويرى أن هذه عبقرية بكل المقاييس.