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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر : سباقون في عقد مؤتمر تغير المناخ عام 2021

محمود صديق
محمود صديق

اكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الازهر للدراسات العليا والبحوث، ان مؤسسة الازهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، كانت سباقة ولديها رؤية بالتغيرات المناخية. 

نائب رئيس جامعة الأزهر الجامعة كانت سباقة في عقدها لمؤتمر تغير المناخ 

مشيرا الي ان الجامعة نظمت المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر 2021 م تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، مشيرا الي ان ذلك كان بالتوازي مع قيام الدولة المصرية  بالإعداد لاستضافة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27 خلال العام الماضي 2022م ، لافتا الي ان البيئة والحفاظ عليها امر مهم اكدت عليه تعاليم الإسلام الحنيف. 


وأوضح نائب رئيس جامعة الازهر خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور، والذي كان بعنوان ( قضايا المناخ والبيئةفي ضوء الفقة الاسلامي والقانون  ) والذي نظمته الكلية بالتعاون بين كليتي الشريعة والقانون بطنطا و تفهنا الأشراف اهمية الحفاظ على البيئة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 م. 


وأكد صديق في كلمته في المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد برعاية فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وبحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور حسن الصغير امين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد ابوزيد الامير نائب رئيس الجامعة السابق،والدكتوى يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ،والدكتور محمد مغازي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور طة الرشيدي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر ان  الشريعة الإسلامية حثت على الحفاظ  على البيئة من خلال مقاصدها الخمس.


وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث بجهود كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور وتعاونها وتكاملها مع اشقائها كليتي الشريعة والقانون بطنطا برئاسة الدكتور حمدي سعد عميد الكلية، والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف برئاسة الدكتور رمضان الصاوي عميد الكلية، لافتا إلي أن انعقاد هذا المؤتمر في وجود ومشاركة كوكبة من العلماء في فعاليات هذا المؤتمر يبعث برسالة تؤكد على اننا نسير علي الطريق الصحيح نحو الريادة والتقدم ورفع تصنيف جامعة الأزهر محليًا وإقليميًا ودوليًا. 

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور محمود صديق مؤتمر تغير المناخ الدكتور أحمد الطيب

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