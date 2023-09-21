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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا تتهم أذربيجان بإطلاق النار على مواقعها الحدودية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، مساء الأربعاء، بأن  أذربيجان أطلقت النار على مواقعها الحدودية وذلك بعدما أعلنت القوات الأرمينية في إقليم ناجورنو كاراباخ الانفصالي وقف إطلاق النار، بعد بعد مرور 24 ساعة على شن الجيش الأذربيجاني هجوما في الإقليم.

وكانت أذربيجان قد استعادت قبل ثلاث سنوات مناطق في كاراباخ وما حولها، وطالبت أمس الثلاثاء بالاستسلام الكامل.

ويقول مسؤولون في كاراباخ إن 27 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 200 آخرون، منذ أن أطلق الجيش الأذربيجاني ما سماه عمليات "مكافحة الإرهاب".

وقالت الرئاسة الأذربيجانية إن المسؤولين سيجتمعون مع ممثلي أرمينيا في كاراباخ لإجراء محادثات بشأن "قضايا إعادة الدمج" في بلدة يفلاخ الأذربيجانية الخميس.

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وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية، الأربعاء، أن مفاوضات إعادة دمج إقليم ناجورنو كاراباخ إلى أذربيجان، ستعقد غدا الخميس.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تعليق عملياتها العسكرية في إقليم ناجورنو كاراباخ، وعقد اجتماع مع سلطات الإقليم غدا؛ لبحث طريقة إعادة ضمه إلى أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان لها، إن القوات الأرمينية في ناجورنو كاراباخ، وافقت على إلقاء أسلحتها، والتخلي عن المواقع القتالية، والمواقع العسكرية، ونزع سلاحها بالكامل.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنه تم تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى الجيش الآذري.

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