عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مثيرة وراء استبعاد الجزيري من مباراة بيراميدز

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قائمة مواجهة بيراميدز بالدوري المصري، جاء لأسباب فنية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاستبعاد جاء لوجهة نظر فنية من جانب الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني، وليس بسبب مستحقات اللاعب المتأخرة".

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي : لا علاقات مع إسرائيل حاليا

أصبحت شابة .. لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو

محمد بن سلمان: السعودية ستكون في المرتبة الـ7 اقتصاديا عالميا

تحول مفاجئ| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

علي الدين هلال : الجمع بين المخلتفين سياسياً هو جوهر الحوار الوطني|فيديو

انتعاشة جديدة باحتياطي النقد الأجنبي.. ارتفاع 10 % في تحويلات المصريين بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة .. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

أحذر من اعراض حساسية حلاوة المولد النبوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ