تفاصيل مثيرة وراء استبعاد الجزيري من مباراة بيراميدز

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قائمة مواجهة بيراميدز بالدوري المصري، جاء لأسباب فنية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاستبعاد جاء لوجهة نظر فنية من جانب الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني، وليس بسبب مستحقات اللاعب المتأخرة".

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.