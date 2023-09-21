نجم الزمالك اقترب من العودة.. خبر سار لجماهير القلعة البيضاء

اقترب المدافع الدولي محمود حمدي "الونش"، قلب دفاع الزمالك والمنتخب الوطني، من العودة للمشاركة مع الفريق الأبيض في المباريات خلال المرحلة القادمة.

ويؤدي “الونش” المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت إاشراف محمد أسامة طبيب الفريق، تمهيدا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويسابق محمود حمدي الونش، الزمن؛ للتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض.

وتعد مرحلة التأهيل الحالية التي يخوضها الونش، هي المرحلة الأخيرة للاعب، والتى سيخوض بعدها مرحلة التأهيل في الملعب؛ تمهيدًا للعودة إلى الملاعب، والمشاركة مع فريقه في الموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرب من نجم الزمالك، أن الونش سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات والمباريات، بدءًا من مطلع شهر ديسمبر 2023.