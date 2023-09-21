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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إعلامية: مؤتمر "الوطنية للانتخابات" كان فرصة للرد على المغالطات والشائعات|فيديو

الإعلامية سارة حازم
الإعلامية سارة حازم طه

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات حضره وسائل إعلام محلية وأجنبية، وكان المؤتمر فرصة لمزيد من الإيضاح، واستكمال رسم الصورة الكاملة لمسار وطريق الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وأضافت، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن مؤتمر "الوطنية للانتخابات" كان فرصة للإجابة على التساؤلات والرد على كثير من الشائعات والمغالطات التي تثار من وقت لآخر بشأن الانتخابات الرئاسية والعملية الانتخابية كلها.

 الصورة الكاملة ومسار العملية الانتخابية سيكتمل أكثر يوم الإثنين المقبل 25 سبتمبر

وأشارت إلى أن الصورة الكاملة ومسار العملية الانتخابية سيكتمل أكثر يوم الإثنين المقبل 25 سبتمبر بعقد مؤتمر صحفي آخر للهيئة الوطنية للانتخابات، والذي سيتم فيه الإعلان عن بداية العملية الانتخابية، والجدول الزمني للانتخابات.

وتابعت: "كل واحد فينا له دور في الانتخابات المقبلة، فالكل له حقوق وعليه واجبات، وبدورنا كإعلام واجبنا تجاه العملية الانتخابية أولا مراعاة الدقة في كل معلومة، وعدم الانتقاص من حق طرف، فكل طرف له الحق في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح".

ولفتت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت وقوفها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، ولذلك علي ما يجد نفسه قادر على الترشيح ومتوفر فيه الشروط اللازمة للترشح أمامه الآن المسار والطريق والمسلك القانوني والطريق الفعلي للانتخابات دون اللجوء لمنصات التواصل الاجتماعي.

 

الوطنية ر الهيئة الوطنية انتخابات الانتخابات الرئاسية الإعلامية سارة حازم طه

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