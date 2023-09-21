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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته .. بيرسي تاو يخضع لفحص طبي غدًا لتحديد موعد انتظامه.. تفاصيل

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر تفاصيل إصابة بيرسي تاو في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري.

ونشر  أحمد حسن تصريحات طبيب النادي الأهلي عبر فيسبوك كاتبا :  طبيب النادي الأهلي:

• بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري أمس

• اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي اليوم، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية".🦅

 

واستأنف الفريق تدريباته دون راحة مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز امس برباعية نظيفة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة الأمس.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.

أرقام بيرسي تاو الأهلي مع بيرسي تاو طبيب النادي الأهلي إصابة بيرسي تاو

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