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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عربيات الغلابة.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

ونرصد لكم عبر السطور التالية، 5 سيارات هاتشباك مستعملة في السوق المصري سعرها أقل من 100 ألف جنيه.      

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سكودا فيليشيا موديل 1996

سكودا فيليشيا موديل 1996

جاءت السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 50 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، و 8 صمام كربراتير، ومنظومة جر أمامي للعجلات، وتأتي مدعومة بناقل حركه يدوى "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت السرعة القصوى 140 كيلو متر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 190 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بلغ سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

فورد مونديو موديل 2000

فورد مونديو موديل 2000

تأتي السيارة فورد مونديو موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، وزجاج كهربائي في الأمام، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة.

يبدأ سعر السيارة فورد مونديو موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

سيتروين C3 موديل 2003 

 

سيتروين C3 موديل 2003 

تستمد السيارة سيتروين C3 موديل 2003 قوتها من محرك 1400 سي سي، يولد قوة تصل الى 75 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 116 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات أو أوتوماتيك حسب الفئة.

بلغ سعر السيارة سيتروين C3 موديل 2003 في سوق المستعمل 130 ألف جنيه.

 

سيات ابيزا موديل 1994

سيات ابيزا موديل 1994

حصلت السيارة سيات ابيزا موديل 1994 على محرك سعة 1500 سي سي أو 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر السيارة فبريقة من الداخل، وقطعت مسافة تتراوح من 180 كيلومتر الى 200 كيلومتر حسب إعلان البيع عبر الانترنت.

 

بلغ سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه.

                 

سوزوكي التو موديل 2009

سوزوكي التو موديل 2009

وتمتلك السيارة سوزوكي التو محرك 800 سي سي بقوة 47 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران 62 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى توافر إصدارات اخرى بسعة 1000 سي سي مع محرك رباعي الأسطوانات.

 

تبدأ أسعار السيارة مواصفات السيارة سوزوكي التو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 140 جنيه.

 

 

سكودا فيليشيا فورد مونديو سيتروين C3 سيات إبيزا سوزوكي التو

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