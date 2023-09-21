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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي يدعو لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة لتحقيق تطلعات الشعوب

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الدول العربية، بما يساهم في حفظ الأمن والسلم العربي وإعلاء قيم السلام والتسامح لتحقيق تطلعات الشعب العربي في الاستقرار والأمن والرخاء.

 

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم الدولي للسلام" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر من كل عام.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية التوعية بنشر ثقافة السلام وقيم التسامح في المنطقة العربية والعمل على تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وذلك لمواجهة موجات العنف والتطرف والإرهاب التي تجتاح العالم ومنطقتنا العربية.

 

كما أكد العسومي على حرص البرلمان العربي المشاركة ضمن الجهود العربية والدولية لتوعية الأجيال الشابة بأهمية تحقيق السلام والتسامح مع الآخر وقبوله، مشددا على أهمية السلام كركيزة أساسية للتنمية وهو ما يتطلب وقف كافة أشكال الصراعات المسلحة وما ينتج عنها من أزمات لجوء ونزوح، وضرورة إرساء سلام عادل لاستتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء العالم ونشر قيم التعايش السلمي والتسامح وتقبل الآخر دون أي تمييز.

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