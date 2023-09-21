افترشت الأرض حزنا.. وصول جثمان والدة دينا الشربيني مسجد المشير

وصل جثمان والدة الفنانة دينا الشربيني، مسجد المشير طنطاوي، لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

وانهارت الفنانة دينا الشربيني بالبكاء، وافترشت الأرض محتضنة نعش والدتها.

وحرص على الحضور مبكراً عدد كبير من الآهل والأصدقاء لمواساتهم في فقيدتهم.

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني ، بعد 4 أشهر من وفاة والدها.

وأعلن الفنان عمر السعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتب عمر السعيد: “السيدة ليلى السيد، والدة دينا الشربيني في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد 4 أشهر من وفاة والدها.